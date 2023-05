Nachtwache wegen Glutnestern

Wegen des Feiertags in Deutschland hielten sich nach Angaben der Nationalparkverwaltung ungewöhnlich viele Besucher in der Ausflugsregion auf. Sie wurden gebeten, nicht zum Prebischtor hinaufzusteigen. In der Nähe dieses Felsgebildes war der Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rief die zweithöchste Alarmstufe aus. Ein Teil der Einsatzkräfte werde über Nacht ausharren, um ein Wiederaufflammen von Glutnestern zu verhindern, hieß es.