Ein Streit zwischen zwei Familien in der Türkei ist in einer Schießerei mit mehreren Toten und Verletzten geendet. Es seien neun Menschen getötet und zwei verletzt worden, berichtete die staatsnahe Nachrichtenagentur DHA. Die Familien seien in eine Auseinandersetzung über ein Stück Land in der südöstlichen Provinz Diyarbakir geraten, hieß es.