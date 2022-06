Polizeichef Richard Meulenberg erklärte, Raum für Raum in dem Gebäudekomplex werde derzeit untersucht. Die Lage vor Ort sei »katastrophal«.

Die USA werden derzeit von einer ganzen Serie von Schießereien erschüttert. Erst am Dienstag vergangener Woche hatte ein 18-Jähriger an einer Grundschule in Uvalde im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet. Der Amokläufer verschanzte sich in einem Klassenraum und tötete 19 Kinder und zwei Lehrerinnen, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde.