Polizeichef Franklin erklärte weiter, der Täter sei mit einem Sturmgewehr und einer Faustfeuerwaffe bewaffnet gewesen, die er am Tag der Tat beziehungsweise drei Tage vorher legal erworben habe. Bei dem Mann sei zudem ein Brief gefunden worden, der deutlich gemacht habe, dass der Täter seinen Arzt »und jeden in seinem Weg« habe töten wollen, so Franklin. Das sei sein »klares Motiv« gewesen. Der Mann sei am 19. Mai in dem Krankenhaus von seinem Arzt am Rücken operiert worden und habe danach weiter Schmerzen gehabt. Am 31. Mai habe er einen weiteren Arzttermin gehabt. Am Tag darauf – dem Tag der Tat – habe er sich in einem Anruf noch über anhaltende Rückenschmerzen beklagt.