Zusammenhang mit Westküstenfehde wird vermutet

Shakur (»All Eyez on Me«) gehörte zu den erfolgreichsten Rapkünstlern der Neunzigerjahre, seine Alben verkauften sich bisher mehr als 75 Millionen Mal. 2017 wurde der Musiker in die Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland (Ohio) aufgenommen. Auch als Schauspieler war er erfolgreich und spielte in Filmen wie »Poetic Justice«, »Gang Related«, »Juice« und »Above the Rim« mit.

Der in New York in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Hip-Hop-Star war zeitweise in Drogenhandel und andere Kriminalität verwickelt, er kam auch ins Gefängnis. In Kalifornien arbeitete er unter anderem mit dem für Gangsta-Rap bekannten Label Death Row Records.