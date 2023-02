Polizisten hatten Nichols am 7. Januar bei einer Verkehrskontrolle in Memphis brutal zusammengeschlagen. Der 29-Jährige starb drei Tage später in einem Krankenhaus. Bei den fünf Männern, die einer inzwischen aufgelösten Sondereinheit der Polizei von Memphis angehörten, handelt es sich wie beim Opfer um Afroamerikaner. Hunderte Menschen waren am Mittwoch (Ortszeit) zu der Trauerfeier von Nichols in die Mississippi Boulevard Christian Church gekommen.