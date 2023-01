Die vom Memphis Police Department veröffentlichten Aufnahmen bestätigen keinen der Vorwürfe gegen den 29-jährigen Schwarzen Nichols. Auf Videos des Einsatzes ist unter anderem zu sehen, wie die Polizisten versuchen, den 29-Jährigen mit Tränengas und einem Elektroschocker zu Boden zu bringen. Der Mann versucht zu flüchten, die Polizisten stoppen ihn. Später ist zu sehen, wie Nichols am Boden liegt und vor Schmerzen stöhnt, während die Polizisten immer wieder auf ihn einschlagen und eintreten. Drei Tage nach diesem Vorfall erlag Nichols im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

»Wenn man den Polizeibericht liest, würde man nicht denken, dass Tyre aufgrund von übermäßiger Gewalt gestorben ist. Er ist so formuliert, dass er die Einsatzkräfte in ein positives Licht rückt«, sagte Van Turner, ein Vertreter der Bürgerrechtsorganisation National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) von Memphis, laut »Washington Post« , über die erste Mitteilung: »Der Bericht ist unaufrichtig.«