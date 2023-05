Überfälle auf mutmaßliche Neonazis Muss Lina E. acht Jahre ins Gefängnis?

Sie wolle nichts zum Verfahren, nichts zu den Vorwürfen sagen, äußerte Lina E. am Mittwoch, ganz am Ende des Prozesses vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Dresden. »Mein letztes Wort in diesem Prozess soll Danke sein«, sagte sie stattdessen. Die 28-Jährige bedankte sich am 97. Tag des Prozesses bei ihrer Familie, bei Freundinnen und Freunden, Unterstützerinnen und Unterstützern für die Solidarität, die sie seit zweieinhalb Jahren erfahre. Die drei Mitangeklagten – Lennart A., Jannis R. und Philipp M. – machten von ihrem Recht auf ein letztes Wort keinen Gebrauch.