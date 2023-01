Überfall auf Geldtransporter im Saarland Polizei nimmt Verdächtige nahe Paris fest

Die Polizei geht davon aus, dass der Überfall minutiös geplant war. So sollen die Täter am Freitagmorgen an einer Kreuzung im Saarlouiser Stadtteil Lisdorf auf den Geldtransport gewartet haben. Als das Fahrzeug in eine Kurve einbog, rammte ein Kleinwagen den Transporter und brachte ihn so zum Anhalten.