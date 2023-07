Mehrere Tage nach einem Handtaschenraub in Uelzen ist das Opfer verstorben. Wie die Polizei im niedersächsischen Lüneburg am Montag mitteilte, erlag die 46-Jährige in einem Krankenhaus den schweren Verletzungen, die sie sich bei einem durch den Überfall provozierten Sturz zugezogen hatte.