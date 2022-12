Ukraine Kriminelle versuchen, Banksy-Bild zu stehlen

Das Kulturministerium wurde inzwischen eingeschaltet, um über das weitere Schicksal des Bildes zu entscheiden.

Im November war bekannt geworden, dass der mysteriöse britische Künstler Banksy insgesamt sieben Werke in den vom russischen Angriffskrieg betroffenen Vororten von Kiew und in der ukrainischen Hauptstadt selbst hinterlassen hat. Russlands Truppen sind Ende Februar völkerrechtswidrig in die Ukraine einmarschiert.