Eine Frau hat während ihrer Hochzeit nicht nur die Korken knallen lassen: Die 33-jährige Braut feuerte mehrere Schüsse nahe dem Ostbahnhof in Ulm ab und löste damit einen Polizeieinsatz aus. Nachdem am vergangenen Freitag Schüsse gemeldet worden waren, fanden mehrere Streifen der Polizei einen geöffneten Transportkasten für eine Pistole in einem Auto sowie Hülsen von verschossener Munition auf der Straße, hieß es von den Behörden.