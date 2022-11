Nach Vergewaltigung im Jahr 1985 Ehemaliger US-Soldat wegen versuchten Mordes verurteilt

37 Jahre nach der Tat ist ein 65-Jähriger vor dem Landgericht Ulm wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt worden: Das Gericht sah es in seinem Urteil am Dienstag als erwiesen an, dass der ehemalige US-Soldat im Oktober 1985 in Göppingen eine damals 29-Jährige vergewaltigt und dann versucht hatte, sie zu töten, um seine Tat zu verdecken.