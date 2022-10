An die Anwältin der Frau gerichtet, entschuldigte sich der Angeklagte nun für die Tat. Das Opfer tritt als Nebenklägerin im Verfahren auf. Auf einen Entschuldigungsbrief an die Geschädigte habe man aber verzichtet, erklärte der Verteidiger des Mannes, da man dies nach so vielen Jahren nicht mehr für angebracht gehalten habe.

Als Soldat kehrte der Mann 1986 in die USA zurück. Dort machte er sich laut amerikanischen Gerichtsakten der Vergewaltigung und Entführung schuldig. 17 Jahre verbrachte er in Gefängnissen. Die Tat in Deutschland blieb indessen über Jahrzehnte ungeklärt. Mit einer DNA-Probe gelang es Ermittlern schließlich, den Mann zu finden. Seit seiner Auslieferung aus den USA sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft.