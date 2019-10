Ulm und Neu-Ulm Schlag gegen Poser-Szene - Polizei stellt getunte Autos sicher

In der Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm gibt es seit längerer Zeit Probleme mit der sogenannte Tuning- und Poserszene. Laut der Polizei klagen Anwohnern über laute Autos, unnötiges Hin- und Herfahren und Gefahren durch schnelles Fahren gerade in den Abendstunden und an Wochenenden.

Mit einer groß angelegten Aktion ist die Polizei nun gegen die Tuning-Szene vorgegangen. Dabei seien 35 aufgemotzte Autos zur Kontrolle auf ein Ulmer Firmengelände gelotst und dort mit Hilfe von drei Sachverständigen geprüft worden, teilte die Behörde mit. Bei insgesamt 20 der Autos seien die Umbauten nicht zulässig gewesen, bei 16 dieser Autos erlosch als Folge sogar die Betriebserlaubnis.

Bei den Wagen, deren Betriebserlaubnis als Folge der Kontrolle erlosch, gab es vor allem Änderungen am Fahrwerk in einer nicht zulässigen Kombination mit den Rädern. Aber auch Änderungen an der Auspuffanlage führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis - die Autos waren zu laut.

Sechs der 20 Autos seien sichergestellt worden, erklärte die Polizei. Über diese Fahrzeuge werde nun ein Gutachten erstellt, da die Autos wegen der baulichen Veränderungen nicht mehr verkehrssicher waren.