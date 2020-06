Prozess wegen Attacke auf Roma-Familie "Die Berichterstattung hat mich sehr getroffen"

"Mein Dorf ist ziemlich rechtsorientiert", sagte einer der Angeklagten im Prozess um einen Brandanschlag auf eine Roma-Familie in Baden-Württemberg. Das will der Ortsvorsteher so nicht stehen lassen.

Von Wiebke Ramm , Ulm