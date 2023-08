Umstrittene Corona-Entscheidung Weimarer Amtsrichter zu Bewährungsstrafe verurteilt

Der Angeklagte habe ein Urteil gefällt, »das er von vornherein so beabsichtigt hatte«, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Das Verfahren am Amtsgericht Weimar, in dem er seine Entscheidung fällte, habe er aktiv generiert.

»Fanal gegen bestehende staatliche Maßnahmen«

Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft beantragt, die Verteidiger einen Freispruch. Eine Staatsanwältin sagte in ihrem Plädoyer am Landgericht Erfurt, der Familienrichter habe im Verborgenen und »mit hoher krimineller Energie« ein Kinderschutzverfahren aufgesetzt, um gegen die Maskenpflicht vorzugehen. »Er wollte ein Fanal gegen die seinerzeit bestehenden staatlichen Maßnahmen setzen.«