Unbekannte haben in Niedersachsen ein besetztes Toilettenhäuschen umgeworfen – der WC-Inhalt ergoss sich dann über den Mann. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, wie die Beamten am Freitag mitteilten . Der Vorfall ereignete sich demnach bereits vor knapp zwei Wochen während eines Osterfeuers in Rotenburg/Wümme.