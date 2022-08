Unfall nach Trinkspiel Brite verliert nach schwerem Sturz halben Schädel – Klage gegen Arbeitgeber

Brockie war eigenen Angaben zufolge bei dem Pub Golf 2019 so betrunken, dass er sich an nichts mehr erinnern kann, das nach 22 Uhr geschah. Er wurde an dem Abend in einer Straße liegend gefunden. »Ärzte und die Polizei kamen zu dem Schluss, dass ich hingefallen bin und meine Hände nicht benutzt habe, um den Sturz abzufangen, sodass ich am Ende mit dem Kopf auf den Boden aufschlug«, sagte Brockie im vergangenen Jahr gegenüber ITV. »Das nächste, woran ich mich erinnere, war vier Wochen später.«

Erst sechs Monate nach dem Vorfall konnte er wieder arbeiten. Er ist noch immer bei PwC angestellt. Von der Firma will er nun wegen Fahrlässigkeit mehr als 200.000 Pfund erstreiten, das sind umgerechnet knapp 237.000 Euro. Brockie will außerdem Anspruch auf zusätzliche Zahlungen haben, die aufgrund seiner Verletzungen in der Zukunft anfallen könnten.