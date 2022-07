Der Angeklagte, der an diesem Freitag um 11.06 Uhr verurteilt wird, hat nichts mit dem Mann gemein, der am ersten Prozesstag vor mehr als einem Jahr selbstsicher in den Saal 165 marschierte. Erwartungsvoll, fast eingeschüchtert blickt Franco A. nun zur Richterbank, seine Arme auf dem Rücken gekreuzt. Die Stimmung ist angespannt. Wird ihn der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Main wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verurteilen?