Whirlpool und Wintergarten gebaut

Der Angeklagte war in den nun abgeurteilten 27 Fällen des gewerbsmäßigen Diebstahls geständig. Den Schaden hierfür gab die Staatsanwaltschaft mit 960.000 Euro an. Der Staatsanwalt sagte, mit dem Diebstahl habe der Angeklagte sich eine laufende Einnahmequelle geschaffen. Das Geld aus dem Verkauf sei unter anderem in das Haus der Familie gesteckt worden. So wurde ein Whirlpool eingebaut und ein Wintergarten angebaut. Bei der Durchsuchung wurde auch ungewöhnlich viel Bargeld gefunden. »Er hatte hohe sechsstellige Beträge zu Hause.«