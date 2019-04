Geschiedene haben keinen gesetzlichen Anspruch auf ein Umgangsrecht mit einem vor der Ehe angeschafften Hund. Das geht aus einem nun veröffentlichten Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart hervor. Haustiere seien laut Rechtsprechung Haushaltsgegenstände, stellte das OLG klar. Damit lehnte es die Beschwerde einer Frau ab, welche die Herausgabe des Hunds von ihrem früheren Ehemann verlangt hatte.

Die Labardorhündin war noch vor der Hochzeit angeschafft worden. Nach der Trennung 2016 verlangte die Frau die Herausgabe. Ein erstinstanzlich vereinbarter Umgang mit der Labradorhündin scheiterte. Erneut verlangte die Frau, ihr den Hund zu geben. Das Familiengericht Sigmaringen wies den Antrag der Frau ab.

Das OLG Stuttgart bestätigte nun diese Entscheidung. Die Ehefrau habe nicht nachweisen können, dass der Hund ihr Eigentum sei. Im Kaufvertrag habe der Name des Manns gestanden. Auch wenn sich die Frau nach eigenen Angaben um den Hund wie ein Kind gekümmert haben will, sei er nicht ihr Besitz.

Grundsätzlich seien Haustiere in der Rechtsprechung Haushaltsgegenstände. Diese können einem Ehepartner nur dann überlassen werden, wenn sie gemeinsam angeschafft wurden, hieß es. Gegenstände, die nur einem Ehepartner gehören, müssen nicht übergeben werden.

Selbst wenn die Frau nachgewiesene Miteigentümerin gewesen wäre, wäre es in diesem Fall gegen das Tierwohl, den Hund an die Frau zu übergeben, so das OLG. Drei Jahre nach der Trennung sei es nicht förderlich, den Hund in eine andere Umgebung zu bringen.

Seit der Trennung habe der Hund beim Exmann im früheren gemeinsamen Haus des Paars gelebt, das einen großen Garten habe. Ein gesetzliches Recht auf Umgang mit dem Hund gebe es nicht, entschied das Gericht.