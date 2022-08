Der Täter raste am 1. Dezember 2020 mit seinem Auto durch die Fußgängerzone von Trier. Dabei wurden fünf Menschen direkt getötet, ein 77-Jähriger starb elf Monate später. Auf seinem Weg durch mehrere Straßen erfasste der Mann Passanten offenbar wahllos, aber gezielt mit hoher Geschwindigkeit. Seit dem 19. August 2021 stand er vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihm fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor, außerdem schwere Körperverletzung in 14 Fällen. Sie beantragte die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und forderte, der 52-Jährige solle in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden.