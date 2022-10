US-Bundesstaat North Carolina Mann erschießt fünf Menschen - und wird von der Polizei eingekreist

Die Tat ereignete sich auf einem Wanderweg im Stadtgebiet: Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat North Carolina sind nach Behördenangaben fünf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Nach der Tat in Raleigh sei der mutmaßliche Schütze zunächst in einem Wohngebiet eingekreist und schließlich festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Bürgermeisterin Mary-Ann Baldwin sprach von einem »traurigen« Tag für ihre Stadt.