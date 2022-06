US-Bundesstaat Wyoming Frau soll Abtreibungsklinik angezündet haben

Die Polizei in der US-Stadt Casper fahndet nach einer Frau, die ein Feuer in einer Abtreibungsklinik gelegt haben soll. Ein Video zeigt die Unbekannte mit einem Kanister. Früher protestierten Abtreibungsgegner an dem Ort.