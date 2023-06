US-Eliteuniversität Leichenhauschef in Harvard soll Leichenteile verkauft haben

Käufer konnten sich wohl »aussuchen, was sie kaufen« wollten

Der Staatsanwalt nannte die Verbrechen »besonders ungeheuerlich«, da viele Opfer Organspender gewesen seien, die ihre sterblichen Überreste der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hätten.

Die Staatsanwälte gehen davon aus, dass der Leichenhauschef von 2018 bis 2022 »Organe und andere Leichenteile« vor ihrer Einäscherung gestohlen hat. Ihm wird vorgeworfen, die Teile vom Gelände der Harvard Universität in Boston in sein Haus in New Hampshire gebracht und sie von dort an zwei weitere Beschuldigte verkauft zu haben. Bisweilen habe er den beiden Käufern erlaubt, die Leichenhalle zu besuchen, »und auszusuchen, was sie kaufen« wollten, hieß es.