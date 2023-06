In den USA ist Johnston bekannt als Sprecher für die animierte Comedy-Serie »Bob’s Burgers«. Dabei leiht er der Figur Jimmy Pesto seine Stimme. Zudem spielte er in »Mr. Show with Bob and David« im Sender HBO mit, ebenso wie in der Serie »Arrested Development« und der Komödie »Anchorman«.

18 Jahre Haft für Anführer von Miliz

Seit dem Angriff auf die US-Machtzentrale läuft die juristische Aufarbeitung. Ende Mai war dabei die bisher höchste Strafe verhängt worden: Der Anführer einer rechtsextremen Miliz muss 18 Jahre in Haft.