Am 7. August 2019 hatte Kevin Berling Geburtstag, es war ein Mittwoch. Der US-Amerikaner fuhr zur Arbeit bei einem Medizinlabor in Kentucky, wo er seit Anfang Oktober 2018 arbeitete. Er wollte keine große Sache aus seinem Geburtstag machen – Berling hat eine Angststörung, sein Geburtstag und die daraus entstehende Aufmerksamkeit wecken in ihm schlechte Erinnerungen. Deshalb hatte er wenige Tage zuvor seine Vorgesetzte darum gebeten, seinen Geburtstag nicht zu feiern. So geht es aus den Gerichtsunterlagen hervor .