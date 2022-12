Kampf gegen Drogen US-Behörden beschlagnahmten 2022 genug Fentanyl »um alle Amerikaner zu töten«

Fentanyl wird in den USA zunehmend zum Problem. Die US-Behörden machen die Droge für die meisten der mehr als 107.000 tödlichen Überdosen im Land zwischen Juli 2021 und Juni 2022 verantwortlich.

Das synthetische Opioid ist ein sehr starkes Schmerzmittel. Es wird vor allem in der Krebstherapie bei den krankheitstypischen Durchbruchsschmerzen verwendet, kommt aber auch in der Palliativpflege zum Einsatz, ebenso wie bei starken, chronischen Schmerzen. Auch in der Anästhesie wird es in Kombination mit Schlafmitteln angewandt sowie postoperativ.