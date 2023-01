Die Staatsanwaltschaft des New Yorker Stadtteils Brooklyn wirft Úsuga und seinem Drogenkartell vor, in den Jahren 2003 bis 2012 im großen Stil Kokain in die USA geschmuggelt zu haben. Úsuga war Kolumbiens meistgesuchter Verbrecher, bis er im Oktober 2021 im Nordwesten des Landes bei einem großangelegten Einsatz gefasst wurde.

Mutmaßliche Rachemorde an Polizisten

Im Mai 2022 wurde er an die USA ausgeliefert, wo er zunächst auf nicht schuldig plädiert hatte. Aus Rache für Úsugas Auslieferung in die USA sollen seine Gefolgsleute in Mexiko eine Reihe von Morden an Polizisten begangen haben.

Dem Golf-Clan gehörten Schätzungen zufolge zwischenzeitlich rund 6000 Mitglieder an. Laut der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA arbeitete Usugas Golf-Kartell beim Drogenschmuggel in die USA mit den mexikanischen Kartellen Sinaloa und Jalisco Nueva Generación zusammen.