Ein Mann hat in einem Geschäft in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida drei Menschen erschossen. Die Polizei sprach am Samstagabend (Ortszeit) von einem rassistischen Motiv.

Der mutmaßliche Schütze habe mehrere Manifeste hinterlassen. »Er hasste schwarze Menschen«, sagte der Sheriff von Jacksonville, T.K. Waters. Die Polizei beschrieb den Schützen als weißen Mann Anfang 20. Den Angaben nach tötete er zwei schwarze Männer und eine schwarze Frau und nahm sich anschließend selbst das Leben.