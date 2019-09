Rassistische Aktion Holzkreuz abgebrannt - elf Jahre Haft für US-Amerikaner

Er wollte einem afroamerikanischen Teenager Angst machen - und zündete ein Holzkreuz vor dessen Haus an: Für die Tat in Manier des Ku-Klux-Klans muss ein 38-Jähriger in den USA nun lange ins Gefängnis.