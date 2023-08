Tödlicher Vorfall in Alaska Kinder schießen erst mit Spielzeugpistolen – und dann mit einer scharfen Waffe

Aufgrund der geringen Größe der Gemeinde und des Jugendschutzes teilten die Behörden keine weiteren Einzelheiten mit – und weder Namen, Alter, noch Geschlecht der beteiligten Kinder. Mountain Village liegt den Angaben zufolge rund 750 Kilometer nordwestlich von Anchorage.

19.000 Kinder werden Schusswaffenopfer – jedes Jahr

In den USA kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Schusswaffen, bei denen Kinder getötet oder verletzt werden – teilweise durch andere Kinder. Nach Angaben der Organisation Everytown for Gun Safety, die sich für striktere Waffengesetze einsetzt, werden Jahr für Jahr 19.000 Kinder durch Schüsse getötet oder verletzt. So erschoss unlängst in Chicago ein Kind eine Vierjährige.