USA Oberstes Gericht blockiert Hinrichtungen auf Bundesebene

Das Oberste Gericht der USA hat die Wiederaufnahme von Hinrichtungen auf Bundesebene vorerst blockiert. Eine für Montagmorgen geplante Hinrichtung und drei weitere bis Ende Januar geplante Exekutionen sind damit zunächst ausgesetzt.

Der Supreme Court lehnte einen Eilantrag der Regierung ab, mit dem das einstweilige Verbot einer niedrigeren Instanz ausgehebelt werden sollte. "Angesichts dessen, was auf dem Spiel steht", müsse sich zunächst ein Berufungsgericht mit der Aussetzung der Hinrichtungen in Bundesgefängnissen befassen, entschied der Oberste Gerichtshof am Freitag.

Exekutionsmethode umstritten

Strittig sind nicht die Hinrichtungen an sich, sondern die Exekutionsmethode. Die Regierung will die Verbrecher per Giftspritze mit einem einzigen Wirkstoff hinrichten lassen. Im Juli hatte US-Justizminister Bill Barr die Strafvollzugsbehörde angewiesen, das neue Verfahren für Hinrichtungen mit Giftspritzen anzuwenden, wie es die Behörden in 14 US-Bundesstaaten bereits tun.

Als Erstes sollten fünf verurteilte Mörder mit einer Giftspritze mit nur einem Wirkstoff hingerichtet werden, die in einem Bundesgefängnis in Terre Haute im Bundesstaat Indianaeinsitzen. Vier Betroffene klagten gegen die geplante Vollstreckung ihrer Todesurteile.

Hinrichtungen seit 1976

Ein Gericht setzte Ende November die Hinrichtungen vorläufig aus. Es ist der Meinung, dass ein Abweichen von einer 1994 vorgeschriebenen Mischung aus drei Wirkstoffen nicht zulässig wäre. Barr legte gegen diese Entscheidung Rechtsmittel ein. Ein Bundesberufungsgericht in Washington gab am vergangenen Montag vorläufig den Verurteilten recht.

Die Regierung hatte daraufhin das Oberste Gericht unter Hinweis auf die "unfassbare Brutalität" der verurteilten Verbrecher darum gebeten, die Entscheidung des Berufungsgerichts auszuhebeln.

Am kommenden Montag sollte zunächst ein Rechtsradikaler hingerichtet werden, der 1999 wegen des Mordes an einer dreiköpfigen Familie verurteilt worden war. Unter den damaligen Opfern war ein achtjähriges Mädchen.

Seit mehr als 15 Jahren keine Hinrichtung auf Bundesebene

Fälle, in denen Straftäter von Bundesgerichten zum Tode verurteilt wurden, liegen in der Hand der Bundesregierung. Das betrifft Verurteilte, deren Verbrechen beispielsweise terroristisch motiviert waren.

Während viele US-Bundesstaaten die Todesstrafe vollstrecken, wurden seit Ende der Achtzigerjahre nur drei auf Bundesebene verurteilte Häftlinge hingerichtet. Darunter war 2001 Timothy McVeigh, der bei einem Anschlag in Oklahoma City 1995 mehr als 160 Menschen getötet hatte. Zuletzt hatten die Bundesbehörden 2003 ein Todesurteil vollstreckt.

Das Gericht verwies darauf, dass der Antrag auf Wiederaufnahme der Hinrichtungen zwar fürs Erste abgelehnt sei, ein neuer Antrag aber eingereicht werden könne, sollte binnen 60 Tagen keine Entscheidung in niedrigeren Instanzen getroffen worden sein.