US-Polizisten lassen Mann ertrinken »Ich werde nicht hinter dir herspringen«

Wie auf dem Video zu sehen ist, kletterte dieser jedoch über ein Geländer in den See. Die Polizisten erklärten ihm, dass es nicht erlaubt sei, in dem See zu schwimmen.

»Ich werde ertrinken«

Der Mann schwamm jedoch unter eine Brücke. An dieser Stelle endet das Video; die Behörden halten die weiteren Aufnahmen unter Verschluss, weil diese zu sensibel seien. Stattdessen veröffentlichten sie ein Transkript. Darin ist zu lesen, wie ein Polizist zu dem Mann hinunterruft: »Was willst du jetzt machen?« Dieser antwortet: »Ich werde ertrinken. Ich werde ertrinken.« Der Polizist antwortet: »Aber nein«.