In dem Fall geht es um den Tod von Keith Murriel, 41, an Silvester 2022. Drei Polizisten hätten den Mann festgehalten und wiederholt mit Elektroschockern attackiert, berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf das Videomaterial. Die Einsatzkräfte hätten ihn wegen angeblichen Hausfriedensbruch in einem Hotel festnehmen wollen, nachdem sie ihn aufgefordert hatten, den zugehörigen Parkplatz zu verlassen, hieß es.