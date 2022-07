Der prominente US-Anwalt Alex Murdaugh ist am Donnerstag wegen mutmaßlichen Mordes an seiner Frau und seinem Sohn angeklagt worden. Der 54-Jährige wird beschuldigt, am 7. Juni 2021 seine Frau Maggie mit einem Gewehr und seinen Sohn Paul mit einer Handfeuerwaffe erschossen zu haben, wie aus der von einer Grand Jury in South Carolina angenommenen Anklageschrift hervorgeht.