Danach sieht man ihn bewegungslos auf dem Boden liegen. »Ich kann mich nicht bewegen. Ich werde hier sterben. Bitte, bitte, bitte helfen Sie mir«, ruft er.

Nachfolgende Aufzeichnungen zeigen, wie die verantwortlichen Polizistinnen und Polizisten ihn an den Füßen aus dem Wagen zerren, ihn verhöhnen und ihm vorwerfen, betrunken zu sein und die Verletzungen nur vorzuspielen. Anschließend ziehen sie ihn an den Armen in die Wache. Laut späteren Ermittlungen wurde er erst deutlich später in ein Krankenhaus gebracht.