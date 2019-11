In der Nähe von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ist der mutmaßliche Plan einer 16-Jährigen aufgeflogen, einen Anschlag auf eine überwiegend von Afroamerikanern frequentierte Kirche zu verüben.

Klassenkameraden der Schülerin hatten am Dienstag die Leitung ihrer High School darüber informiert, dass sie plane, in der "Bethel African Methodist Episcopal Church" Menschen zu töten. Demnach seien auf einem Notebook entsprechende Unterlagen gefunden worden.

Den Ermittlern zufolge wurde die weiße Frau wegen Planung eines Tötungsdelikts angeklagt und in Jugendarrest genommen. Laut einem Sprecher der Polizei in Gainesville ist davon auszugehen, dass die 16-Jährige aus rassistischen Motiven gehandelt habe. Demnach wurden in ihrem Besitz mehrere Schlachtermesser und andere Waffen gefunden.

Zufall - oder eine "göttliche Fügung"

Der Polizei zufolge besuchte die junge Frau am vergangenen Mittwochabend das Gotteshaus - zu einer Zeit, in der üblicherweise die Bibelstunde abgehalten werde. "Durch göttliche Fügung, oder wie immer Sie das nennen möchten, fand das Treffen an diesem Abend nicht statt", sagte Polizeisprecher Kevin Holbrook der "New York Times". Es müsse nun geklärt werden, ob die Tatverdächtige die Kirche auskundschaften, oder womöglich den geplanten Anschlag ausführen wollte.

Die erfolgreichen Ermittlungen seien ein Paradebeispiel dafür, "wie enge Verbindungen zwischen Schülerschaft, Schulverwaltung und Sicherheitskräften einen potentiell entsetzlichen Vorfall verhindern können", erklärte Polizeichef Jay Parrish in einer Mitteilung.

Der Anschlag auf eine Kirche in Charleston in South Carolina im Jahr 2015 habe bei dem Plan des Teenagers eine Rolle gespielt, zitiert die "New York Times" einen Polizisten. Damals erschoss der Rassist Dylann Roof während einer Bibelstunde neun schwarze Kirchenmitglieder.