Nach den Schüssen in einem bei Schwulen, Lesben und der Trans-Gemeinschaft beliebten Klub in den USA mit fünf Toten ist die angeklagte Person zu mehreren lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Wie der US-Nachrichtensender »CNN « aus dem Gerichtssaal in Colorado Springs im US-Staat Colorado berichtete, erhielt A. fünf Mal lebenslänglich wegen Mordes sowie mehr als 2200 Jahre Haft wegen versuchten Mordes. Bei der Tat im November 2022 waren zudem 19 Menschen verletzt worden.