Sie behauptete, sie habe Lungenkrebs, weil sie nach einer Explosion Feinstaub eingeatmet habe. So erschlich sie sich mehr als 225.000 US-Dollar, um unter anderem Ausgaben für Yogastunden, Fitnesscenter-Mitgliedschaften, Lebensmittel und Physiotherapie zu bezahlen.

Laut den Ermittlern erzählte C. in ihrem Fitnesscenter sogar, sie könne sich wegen ihrer Verletzungen die Schuhe nicht binden, sodass Menschen vor ihr auf die Knie gingen, um ihr zu helfen, wenn sie trainieren wollte.

In einer Stellungnahme eines Opfers beschrieb ein echter Veteran, der die Frau kennengelernt hatte, sie habe sich einen Platz in einem künstlerischen Hilfsprogramm für Veteranen erschlichen, für den sich auch ein Veteran, mit dem er befreundet gewesen sei, beworben habe. Dieser Veteran, so der Zeuge, habe keinen Platz erhalten, und sich später das Leben genommen. C. erhielt 15.000 US-Dollar durch den Platz in dem Programm.