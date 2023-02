»Recht auf einen fairen Prozess«

Richter James Jones mahnte in dem Verfahren trotz der verständlichen Emotionen Geduld an. »Alle Beteiligten wollen, dass dieser Fall so schnell wie möglich abgeschlossen wird«, sagte der Richter. Die Angeklagten hätten aber ein »Recht auf einen fairen Prozess«.

Nichols war am 7. Januar in Memphis bei einer Verkehrskontrolle von den Polizisten brutal zusammengeschlagen worden. Drei Tage später starb der 29-Jährige im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Fall löste breite Proteste aus und fachte die Debatte über Polizeigewalt in den USA neu an – insbesondere nach der Veröffentlichung von umfangreichen Videoaufnahmen von dem Vorfall. An der Trauerfeier für Nichols nahm Anfang Februar auch Vizepräsidentin Kamala Harris teil.