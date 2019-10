Der US-Bundesstaat Missouri hat das Todesurteil gegen einen verurteilten Mörder vollstreckt. Der 51-jährige Russell Bucklew starb, nachdem ihm im Gefängnis von Bonne Terre eine Giftspritze verabreicht worden war.

Es ist die 17. Hinrichtung in den USA in diesem Jahr - und die erste in Missouri seit 2017.

Bucklew war 1996 verurteilt worden. Am Valentinstag in jenem Jahr verließ ihn seine Freundin. Danach wurde sie von Bucklew über Wochen belästigt, mit einem Messer attackiert und geschlagen. Schließlich zog sie zu ihrem neuen Partner.

Im März 1996 folgte Bucklew seiner Ex-Frau zu ihrem Haus. Er hatte zwei Pistolen, Handschellen und Klebeband dabei. Er tötete den neuen Partner der Frau, dann entführte und vergewaltigte er sie. Ein Gericht sprach ihn des Mordes, der Vergewaltigung und der Entführung schuldig. Seine Anwälte sagten, Bucklew bereue die Taten.

REUTERS Polizeifoto von Russell Bucklew: Anwälte warnten vor einem grausamen Tod

Bucklew litt im Gefängnis an Gefäßtumoren, die ihm das Atmen erschwerten. Vor wenigen Monaten war ihm deshalb eine Trachealkanüle eingeführt worden.

Seine Anwälte argumentierten, bei der Hinrichtung drohe ihm ein grausamer Tod: Bucklew könnte am eigenen Blut ersticken, sollte es zum Platzen der Tumore kommen. Sie forderten, die Todesstrafe in lebenslange Haft umzuwandeln. Menschenrechtsgruppen und vier katholische Bischöfe des Staates Missouri schlossen sich dem an. Doch der Gouverneur von Missouri, der Republikaner Mike Parson, entschied anders.

Supreme Court stoppte die Hinrichtung

Der Oberste Gerichtshof der USA hatte Bucklews Hinrichtung wegen seines Zustandes 2014 und 2018 gestoppt. Im April urteilten die Richter dann aber in einer knappen und umstrittenen Entscheidung, die Verfassung garantiere zum Tode verurteilten Häftlingen keine "schmerzfreie" Hinrichtung.

Bucklews Anwältin Cheryl Pilate sagte, man habe mehrere Schritte unternommen, um die Qual der Hinrichtung zu reduzieren. Bucklew ein Beruhigungsmittel bekommen, außerdem habe man die Trage aufgerichtet, um Ersticken vorzubeugen.

Nach der Injektion holte Bucklew einmal tief Luft, dann bewegte er sich nicht mehr. Er zeigte keine äußeren Anzeichen von Schmerz.