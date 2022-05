Jalen Randle hatte am 27. April in einem Auto gesessen, das sich eine Verfolgungsjagd mit den Einsatzkräften lieferte. Die Polizei hatte zu dem Einsatz mitgeteilt, dass die Rauschgiftabteilung Randle gesucht habe. Es lagen drei Haftbefehle gegen ihn vor.

Aus Sicht der Angehörigen war all das aber noch längst kein Grund dafür, auf Randle zu schießen. Sie fordern, die Bodycam-Aufnahmen des Vorfalls unverzüglich zu veröffentlichen.

Die Polizei teilte mit, dass die Aufnahmen entsprechend der Regularien innerhalb von 30 Tagen nach dem Vorfall veröffentlicht würden. Die Polizei wies auch darauf hin, dass es drei Ermittlungsverfahren zu den Schüssen gibt, eines werde von der Staatsanwaltschaft von Harris County geführt.

Der Tod Jalen Randles ist nur der jüngste in einer ganzen Reihe von Einsätzen, in denen weiße US-Polizisten schwarze Männer töteten. Vor knapp zwei Jahren hatte der auf einem Handyvideo festgehaltene qualvolle Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis für Empörung gesorgt. Er löste in den USA landesweite Proteste aus – und stärkte die Anti-Rassismus-Bewegung Black Lives Matter.