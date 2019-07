USA Zwei Tote bei Schüssen in Supermarkt

In den USA sind nach Schüssen in einem Supermarkt zwei Menschen gestorben. Mindestens zwei weitere - darunter ein Polizist und der mutmaßliche Täter - seien bei dem Vorfall in der Stadt Southaven im US-Bundesstaat Mississippi verletzt worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf die lokale Polizeibehörde.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Todesopfer Mitarbeiter des Supermarkts. Der mutmaßliche Täter hatte dort bis Montag ebenfalls gearbeitet. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Erst am Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze, der durch einen Sicherheitszaun auf das Gelände eingedrungen war, wurde von Polizisten am Tatort erschossen.

In den USA kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Schusswaffen. 2017 starben deswegen knapp 40.000 Menschen in den Vereinigten Staaten. Im Oktober 2017 hatte ein Mann bei einem Musikfestival in Las Vegas ein besonders folgenschweres Massaker angerichtet: Dutzende Menschen wurden getötet, als er von einem Hotel aus auf die Menschenmenge schoss.