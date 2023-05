Beim Spielen auf Kita-Gelände Zweijähriges Kind in Utah von Querschläger in den Kopf getroffen

Beim Spielen fällt ein Kind hin und blutet aus dem Kopf – erst in der Klinik wird klar, was passiert ist: Im US-Bundesstaat Utah ist ein Kleinkind in der Kita von einer Kugel getroffen worden.