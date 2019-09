Prozess um getötete 18-Jährige aus Usedom Staatsanwaltschaft fordert lebenslang

In Stralsund müssen sich zwei Männer wegen Mordes an einer 18-Jährigen verantworten. In ihrem Plädoyer hat die Staatsanwaltschaft für den Älteren der beiden eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt.