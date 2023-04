In Zinnowitz verschwand die Hälfte der hochwertigen Elektroräder vor einer Kirche und in zwei Straßen, in Zempin am Achterwasser wurden vom Gelände eines Hotels sechs Räder auf einen Schlag entwendet. Erst vor zehn Tagen waren bereits ähnlich viele E-Räder in Bansin und Ahlbeck im Wert von 37.000 Euro verschwunden.