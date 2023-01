»Es kommt nicht allzu oft vor, dass so etwas im unmittelbaren Umfeld passiert«, sagte Bürgermeister Chesnut, während er mit den Tränen kämpfte. Die Familie habe in seiner Nachbarschaft gewohnt. »Die jüngsten Kinder spielten in meinem Garten mit meinen Söhnen.«

Beileidsbekundung des US-Präsidenten

Am Dienstagabend noch sei die Mutter und eine ihrer Töchter bei einer Veranstaltung in der Kirche gesehen worden, hieß es. Die Familie sei wegen früherer Ermittlungen polizeilich bekannt gewesen, sagte ein Polizist. In jüngster Zeit habe es keinen Kontakt zur Familie gegeben.