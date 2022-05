19 ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler sowie zwei Lehrerinnen wurden erschossen – nach dem Schulmassaker in Uvalde hat ein elfjähriges Mädchen dem Sender CNN ausführlich über den Angriff berichtet .

Die Elfjährige sagte, sie habe sich mit dem Blut eines toten Klassenkameraden beschmiert und tot gestellt, um so dem Schützen zu entkommen. Sie und ein Klassenkamerad nutzten das Handy ihrer getöteten Lehrerin und riefen die Polizei – sie verstehe nicht, sagte sie, warum diese nicht gekommen sei. Bei dem Angriff auf eine Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde hatte ein 18-Jähriger am Dienstag 21 Menschen erschossen. Der Angreifer wurde von der Polizei getötet, allerdings gibt es mittlerweile Kritik am Einsatz.